Bruno Ferreira revela problema de saúde antes de jogo decisivo pela Série B 2024: "Não sabia se ia aguentar"

Além do relato, o camisa 94 do Vovô também ressaltou a dificuldade que a equipe alvinegra enfrentou na reta final da Segundona

Em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO, o goleiro Bruno Ferreira relembrou a vitória decisiva do Ceará diante do América-MG, pela 37ª rodada da Série B 2024, e revelou que teve uma infecção intestinal dias antes do duelo.

"O jogo do América foi bem difícil para mim. Dois dias atrás eu estava no hospital, peguei uma infecção intestinal, só vomitava, não conseguia comer nada. Saí quase 3 horas da manhã do hospital, naquela semana não treinei nenhum dia. Não sabia se ia aguentar ir pro jogo. Foi até bom que não veio quase nenhum chute no gol nesse dia (risos). Mas, no aquecimento, já estava todo arrepiado com a torcida. Foi um jogo histórico que vai ficar guardado na memória para sempre", disse.