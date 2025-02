Campeonato Cearense tem quartas de final e quadrangular da permanência definidos

Ferroviário em duelo contra o Cariri pelo Campeonato Cearense 2025 / Crédito: Lenilson Santos/FAC

As quartas de final e o quadrangular da permanência do Campeonato Cearense de 2025 foram definidos após a realização da última rodada da fase de grupos. Com Ceará e Fortaleza já classificados para as semifinais, Horizonte, Iguatu, Maracanã e Ferroviário disputarão as quartas, enquanto Floresta, Cariri, Tirol e Barbalha vão lutar contra o rebaixamento.

Ao todo, foram cinco jogos realizados neste sábado, 8. Com a definição, Maracanã e Horizonte vão se enfrentar em um lado da chave. Quem vencer, joga contra o Ceará nas semifinais. Do outro lado, o Fortaleza vai aguardar o vencedor de Ferroviário e Tirol. Os jogos de ida das quartas de final acontecem no dia 15 de fevereiro, enquanto os duelos decisivos estão marcados para o dia 22 do mesmo mês.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No grande duelo da quinta rodada, Fortaleza e Ceará se enfrentaram com a melhor campanha da primeira fase em disputa, mas já estavam classificados. A partida foi a primeira do ano na Arena Castelão e contou com vitória alvinegra, por 2 a 1, com gols de Lucas Mugni e Pedro Henrique. Lucero marcou para o Tricolor.