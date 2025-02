Ceará x CSA: onde assistir ao vivo e online pela Copa do Nordeste

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Ceará e CSA se enfrentam hoje, quarta-feira, 05 de fevereiro (05/02), em jogo válido pela 2ª rodada do Copa do Nordeste de 2025. A partida será disputada no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), às 21h30min (horário de Brasília).

Ceará x CSA: como chegam os times

Será também uma oportunidade para o Ceará testar a força do conjunto e afinar os detalhes em preparação para o embate diante do arquirrival Fortaleza, no próximo sábado, 8, pela última rodada do Campeonato Cearense.

Diante do Azulão do Mutange, o Ceará deve ir a campo com a formação considerada ideal por Condé. As principais dúvidas são no sistema defensivo.O lateral-direito Rafael Ramos e o atacante Bruno Tubarão seguem sob os cuidados do departamento médico. Nicolas ficou fora do jogo passado devido a sintomas gripais e é dúvida, enquanto Matheus Bahia deve ser poupado. (Com Afonso Ribeiro)