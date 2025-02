Aylon celebra gols em vitória do Ceará e projeta duelos contra CSA e Fortaleza

Desempenhando o papel de centroavante no início de temporada, o camisa 11 do Alvinegro soma cinco partidas e dois tentos assinalados

"Feliz demais por ajudar na vitória. Espero continuar retribuindo com os gols, isso é o mais importante: ajudar o Ceará. Temos uma semana decisiva pela frente, de grandes desafios. Vamos tentar descansar bem e nos preparar para conseguirmos grandes resultados", disse em entrevista ao site oficial do clube.

Autor de dois gols na goleada do Ceará por 5 a 0 diante do Barbalha, o atacante Aylon celebrou o resultado positivo da equipe alvinegra e projetou a semana que o clube vai enfrentar. Nos próximos dias, o Vovô encara CSA, pelo Nordestão, e o rival Fortaleza, pelo Estadual.

Desempenhando o papel de centroavante no início de temporada, o camisa 11 do Alvinegro soma cinco partidas e dois tentos assinalados. Em 2024, acumulou 53 jogos, 14 gols e três assistências pelo time de Porangabuçu.

Desafios alvinegros

Nesta semana, o Ceará terá dois compromissos importantes diante de CSA e Fortaleza. Na quarta-feira, 5, o Vovô recebe o Azulão em jogo válido pela Copa do Nordeste. Depois, no sábado, 8, enfrenta o rival cearense no Clássico-Rei válido pela quinta rodada do Campeonato Cearense.