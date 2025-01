Fabiano Souza e Éder fazem estreia positiva pelo Ceará em vitória sobre o Iguatu

Éder iniciou a partida como titular no lugar de Marllon, que havia jogado na equipe principal nos três jogos passados. Apesar de ser seu primeiro jogo oficial com a camisa do Vovô, o defensor teve ótimo desempenho individual e, sobretudo, passou segurança. Nos momentos em que foi exigido – seja em duelos de velocidade, situações de um contra um ou bolas aéreas – demonstrou eficácia.

A vitória do Ceará sobre o Iguatu , além do resultado em si, também marcou a estreia de dois jogadores alvinegros: o zagueiro Éder e o lateral-direito Fabiano Souza. Ambos tiveram atuações positivas e deixaram uma boa impressão.

O lateral-direito Fabiano Souza, recém-contratado e há poucos dias na capital cearense, entrou no decorrer do segundo tempo. Cheio de personalidade, o camisa 70 acertou a trave em chute de fora da área e quase deu assistência para Jorge Recalde, mas o paraguaio desperdiçou o gol na pequena área após receber um cruzamento preciso.

Matheus Araújo e Willian Machado tiveram a primeira chance como titulares



Paralelamente às estreias, o técnico Léo Condé também utilizou o jogo contra o Iguatu para proporcionar maior minutagem a outros atletas do elenco. Foi o caso do meio-campista Matheus Araújo e do zagueiro Willian Machado, titulares na partida – papel que ainda não haviam desempenhado no Vovô neste ano.

