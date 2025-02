Aylon anota seus primeiros dois gols no ano pelo Ceará em goleada diante do Barbalha

Peça fundamental na temporada de 2024 no acesso do Ceará à Série A, Aylon voltou a mostrar sua importância no elenco alvinegro, O jogador anotou dois gols na goleada do Vovô por 5 a 0, neste domingo 2, diante do Barbalha, pelo Campeonato Cearense. Foram os seus primeiros no ano.

Apesar de não ser fixo da posição, o camisa 11 vem atuando como centroavante nesses jogos iniciais da temporada 2025. Entretanto, vinham sendo cobrados por ainda não ter deixado sua marca.