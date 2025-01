Matheus Bahia avalia atuação do Ceará contra Ferroviário e exalta vitória: "Fortalece o grupo"

Titular do Ceará na vitória diante do Ferroviário , o lateral-esquerdo Matheus Bahia avaliou a atuação da equipe alvinegra no Estádio Presidente Vargas, na tarde deste domingo, 26, e comentou sobre a dificuldade encontrada nos primeiros jogos da temporada, principalmente no aspecto físico.

Na sequência, o camisa 79 do Vovô afirmou que o resultado conquistado no Clássico da Paz tem grande importância dentro do clube de Porangabuçu.

"Muito importante (vitória). A gente vai ganhando confiança, encorpando o grupo. Tem jogadores que chegaram e que vão agregar. Isso só fortalece nosso grupo", finalizou.

Com o resultado positivo, o Alvinegro de Porangabuçu assume a liderança do Grupo A do Estadual, com seis pontos. O Tubarão, por sua vez, é o lanterna da Chave B. Os times voltam a campo na quarta-feira, 29, quando encaram Iguatu e Floresta, respectivamente.