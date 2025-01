Ex-Ceará, Barceló anota dois gols em vitória do Goiás

Facundo Barceló anotou dois gols pelo Esmeraldinho no Clássico Goiano / Crédito: Rosiron Rodrigues/Goiás EC

Ex-jogador do Ceará, o atacante Facundo Barceló anotou dois gols na vitória de 3 a 0 do Goiás sobre o Goiânia, na noite dessa quarta-feira, 22. Em uma noite inspirada, o jogador foi destaque da partida e quase guardou o terceiro gol, mas perdeu a chance ao errar um chute cara a cara com o goleiro. A terceira partida do Esmeraldino pelo Campeonato Goiano foi o segundo compromisso de Barceló pela equipe, além de ter sido a primeira vez do atacante balançando as redes pelo novo clube.