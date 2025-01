Centroavante argentino é oferecido ao Ceará, mas clube descarta contratação

Atacante Leandro Díaz, do Lanús, foi oferecido ao Ceará no mercado da bola / Crédito: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

O atacante Leandro Díaz, do Lanús, da Argentina, foi oferecido ao Ceará no mercado da bola. Embora esteja ativo nos bastidores em busca de um centroavante, o Alvinegro de Porangabuçu decidiu não abrir qualquer negociação com o atleta após avaliação, conforme informações do repórter Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN. O argentino de 32 anos está no Lanús desde 2023. Na temporada de estreia no clube, ele foi o artilheiro da equipe com 14 gols em 35 jogos. Entretanto, em 2024, o atacante sofreu com lesões e foi a campo somente em 21 partidas, marcando três vezes.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Díaz, que também é chamado de "El Loco" pelo temperamento forte, se envolveu em um episódio de violência no amistoso de pré-temporada entre Lanús e Tigre, no início de janeiro. De acordo com a imprensa argentina, o atacante deu um chute em um atleta do time adversário.

Quase ida para o futebol chileno O atacante argentino ficou próximo de acertar com a Universidad de Chile. A imprensa chilena dava como certa a transferência, mas o centroavante desistiu do negócio. No início desta semana, o próprio jogador falou sobre a situação em entrevista à rádio DSports e ressaltou o desejo de permanecer no Lanús.

"Teve uma conversa com a Universidad de Chile, mas tenho a decisão de ficar (no Lanús) e não quero sair desta maneira. Lanús merece mais de mim. O treinador decidirá se jogo, mas ainda tenho mais um ano de contrato. Não vou a lugar algum, vou ficar. Falei com o treinador, estava triste, falamos por muito tempo e reconheci o mesmo erro", afirmou Díaz. Artilheiro no Estudiantes Antes de vestir a camisa do Lanús, Leandro Díaz defendeu o Estudiantes e teve destaque na passagem que durou duas temporadas. Em 2021, ele terminou como artilheiro da equipe com 14 gols - entre eles um foi marcado diante do Fortaleza nas oitavas de final da Libertadores - em 44 jogos.