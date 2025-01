Keiller cita falta de ritmo e reconhece erro em gol sofrido na estreia: "Me cobrei muito"

Contratado para reforçar o elenco do Ceará na temporada de 2025, o goleiro Keiller fez uma análise da sua estreia, que aconteceu diante do Tirol, no final de semana passado, pela primeira rodada do Campeonato Cearense. Em entrevista coletiva nesta terça-feira, 21, o arqueiro citou que ainda sofre pela falta de ritmo, mas que é perfeccionista quanto ao seu desempenho e que tem se cobrado muito.

Ao falar sobre a primeira etapa do jogo, Keiller definiu seu desempenho como positivo, sobretudo pelas boas intervenções nas jogadas de bola área tentadas pelo Tirol – principal arma do rival do Vovô naquele recorte do jogo. De acordo com o goleiro, aquele contexto havia sido estudado pelo elenco alvinegro antes da partida.