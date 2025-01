Apresentado, Keiller almeja títulos pelo Ceará: "A camisa pede isso"

Em 2025, a equipe alvinegra vai disputar Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série A do Campeonato Brasileiro

"É uma competição muito forte, talvez seja o torneio que mais tem clássicos junto com o Campeonato Paulista. A gente sabe da dificuldade, e isso é bom para nos testar. O Ceará entra em qualquer competição para ser protagonista. Vamos entrar com a mentalidade de buscar o título [...] A camisa do Ceará pede isso", disse.

Novo goleiro do Ceará , Keiller foi apresentado oficialmente pelo clube na tarde desta terça-feira, 21, em Porangabuçu. Na oportunidade, o camisa 18 salientou a importância da Copa do Nordeste e afirmou que vai buscar ser campeão pelo time.

Posteriormente, o arqueiro elogiou o elenco montado pela diretoria para a nova temporada. Até o momento, 12 reforços foram anunciados pelo Vovô. Em 2025, a equipe vai disputar Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série A do Campeonato Brasileiro.

"Foi montado um elenco muito bom. Nesse começo a gente vai precisar de um pouco mais de tempo para se conhecer e entender o trabalho do professor. Já conhecia há muito tempo o Richard, o Fernando no cenário nacional e o Bruno enfrentei no Sul, inclusive me deu muito trabalho."

Jogo contra o Náutico

Em outro momento, Keiller comentou acerca do próximo jogo do Ceará, diante do Náutico. Os times vão se enfrentar nesta quarta-feira, 22, em Recife, pela 1ª rodada da Copa do Nordeste. De acordo com ele, o Vovô vai buscar o resultado positivo em solo pernambucano.