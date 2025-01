Ceará embarca em voo fretado para Recife sem David Ricardo e Rafael Ramos; veja lista

O técnico Léo Condé tentará a segunda vitória consecutiva com o Vovô em 2025 / Crédito: Gabriel Silva/Ceará SC

A delegação do Ceará embarcou para o Recife no início da noite desta terça-feira, 21, em voo fretado. Na capital pernambucana, o Alvinegro de Porangabuçu enfrenta o Náutico nesta quarta-feira, 22, às 21h30min, no Estádio dos Aflitos, pela primeira rodada da Copa do Nordeste. Três jogadores não viajaram e desfalcam a equipe na partida: o lateral-direito Rafael Ramos, que trata de uma entorse no tornozelo direito, o zagueiro David Ricardo, que tem negociações avançadas com o Botafogo, e o atacante Bruno Tubarão, em fase final de transição.