Ceará freta voo para partida diante do Náutico pela Copa do Nordeste

Diante de um curto espaço de tempo e poucas opções de voo, a diretoria do Ceará decidiu fretar um avião para Recife (PE), onde enfrentará o Náutico, na quarta-feira, 22, pela 1ª rodada da Copa do Nordeste. A ideia da cúpula alvinegra é promover um maior conforto para a delegação.

“O único voo direto que comportava toda a nossa delegação era na madrugada de hoje (segunda-feira), o que interferiria diretamente na qualidade do sono e recuperação física do elenco, tendo em vista que estaríamos com pouco mais de 24h depois do jogo contra o Tirol”, explicou Rainier Alves, supervisor de futebol do Vovô.

Com isso, o time alvinegro vai embarcar rumo à Recife no começo da noite desta terça-feira, 21. Lá, a delegação ficará hospedada em um hotel na zona norte da cidade, próximo ao estádio dos Aflitos, local da partida.

As dificuldades enfrentadas são consequências do atraso na divulgação da tabela detalhada da Copa do Nordeste. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), responsável pela organização do certame, destrinchou horários e dias dos duelos somente na quinta-feira, 16.