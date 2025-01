Seis jogadores do time sub-20 do Ceará são integrados ao elenco profissional

Os atletas disputaram a Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Vovô e foram destaques do time na campanha protagonizada no certame

O grupo teve atuação de destaque na campanha do Alvinegro de Porangabuçu na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Vovô acabou sendo eliminado na segunda fase do mata-mata da competição para o Vasco, em derrota por 3 a 2.

Seis jogadores que disputaram a Copinha pelo time do Ceará foram integrados ao elenco profissional para o início da temporada. A lista conta com o goleiro Léo Agliardi, o zagueiro Gabriel Rocha, o volante Fabrício e os atacantes Zé Neto, Fernando e Guilherme.

O plantel do Ceará está em reta final de preparação antes da estreia oficial em 2025. Nesta sexta-feira, 16, a equipe alvinegra faz o último treino antes da partida contra o Tirol, que acontece no sábado, 18, às 16h30min, no Presidente Vargas, pela primeira rodada do Campeonato Cearense.



Com informações de Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN.

Confira os atletas do sub-20 do Ceará integrados ao profissional: