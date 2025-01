Ceará tenta contratação do volante Gabriel Baralhas, do Internacional, para a temporada 2025. / Crédito: Ricardo Duarte/SC Internacional

Buscando mais um volante para reforçar o elenco da temporada de 2025, o Ceará tenta a contratação de Gabriel Baralhas, que se destacou no Atlético-GO no ano passado e pertence ao Internacional. A informação foi dada inicialmente pelo portal GHZ e confirmada pelos Esportes O POVO. Ainda de acordo com apuração dos Esportes O POVO, a negociação é vista internamente no Alvinegro de Porangabuçu como difícil. O clube tem mantido conversas com o Colorado sobre as possibilidades para a transferência acontecer - empréstimo ou de forma definitiva.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Gabriel Baralhas chegou ao Internacional no início de 2023 após boas atuações no Atlético-GO em 2021 e 2022. À época, o clube gaúcho desembolsou cerca de R$ 5 milhões pela contratação do volante, montante este referente a 60% dos direitos econômicos, enquanto os outros 40% ficaram em posse do Dragão.

Ainda em 2023, o Inter optou por emprestar Baralhas para o Atlético-GO - o atleta seguiu nessa condição também em 2024 no time goiano. Neste período, o Dragão comprou 30% dos direitos econômicos que pertenciam ao Colorado, mas o direito federativo continuou vinculado ao clube gaúcho. Assim, na distribuição atual, o Internacional tem 30% e o Atlético-GO tem 70% dos direitos econômicos de Baralhas. O contrato do atleta com o Colorado vai até o final desta temporada. Conforme noticiado pelos Esportes O POVO, a contratação de um volante está entre as prioridades do Ceará neste momento - a lista também conta com a busca por um centroavante e um ponta. Os números de Gabriel Baralhas em 2024 Formado nas categorias de base do Ituano, Gabriel Baralhas participou de 56 jogos pelo Atlético-GO em 2024, recorte em que marcou quatro gols e deu três assistências. Na Série A, esteve presente em 33 jogos do Dragão, sendo titular em 31 ocasiões.