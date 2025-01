Com dois lesionados, Ceará divulga boletim médico pré-temporada

O Ceará divulgou neste sábado, 11, durante o treino aberto do clube para apresentação do elenco para a torcida, o primeiro boletim médico do ano. Na nota, o time informou que o meio-campista Lourenço e o atacante Bruno Tubarão apresentaram diferentes problemas de condicionamento físico, de modo que os dois jogadores tem realizado atividades complementares de recuperação no contraturno dos treinos.

Destaque do Ceará em 2024,Lourenço realiza atualmente uma programação de condicionamento físico complementar por conta de uma lesão sofrida na partida de empate diante do Guarani-SP, partida em que o Ceará conquistou o acesso á Série A. Já Bruno Tubarão, após sofrer uma lesão na penúltima rodada do Brasileirão de 2024, foi diagnosticado com níveis de força abaixo. Por esse motivo, o atacante tem seguido uma programação complementar de recondicionamento e fortalecimento muscular.