Matheus Araújo salienta potencial próprio e espera brigar por títulos com o Ceará

As oportunidades para mostrar serviço, de acordo com o atleta, podem ocorrer principalmente pelas suas características de jogo.

Anunciado pelo Ceará às vésperas do Natal , o meio-campista de 22 anos Matheus Araújo foi apresentado na sede do clube , em Porangabuçu, na tarde desta sexta-feira, 10. Na oportunidade, em uma coletiva de imprensa rápida, o jogador salientou que espera ter oportunidade de mostrar o próprio potencial para que o Vovô lute por títulos na atual temporada.

“Estar aqui é uma possibilidade para mostrar meu potencial. Aprendi muito no Corinthians, com a passagem pela seleção, foi muito importante para mim, e esses últimos anos foram muito bons para ganhar maturidade, tempo de jogo, aprender com grandes jogadores que passaram lá e me ensinaram muito, e chego com esses bons olhos. Sei das minhas características. Sou um jogador rápido, tenho uma boa visão de jogo, tenho chegada na área e gosto bastante de fazer gol e essas características serão muito boas para o Ceará”, frisou ele.

Apesar disso, Matheus Araújo manteve um discurso de humildade ao ser questionado sobre chegar no time para ser titular. Para o jogador, que promete grandes esforços pelo clube, a decisão deverá ser do comandante técnico.

“Isso a gente deixa pro Léo Condé tomar a decisão (sobre titularidade). Eu me preparei muito para estar aqui. Esse tempo que estive no Corinthians foi importante para a minha maturação, mas agora, se precisar de mim, estarei disposto e sei do meu potencial. Estou aqui para ajudar o Ceará”, salientou.

Com toda essa dedicação, Matheus Araújo espera poder focar no ganho de títulos, especialmente no primeiro semestre do ano, com as disputas do Campeonato Cearense e da Copa do Nordeste.