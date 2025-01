Copinha: Ceará empata em 1 a 1 com Juventus-SP e se classifica como vice-líder

Zé Neto marcou o gol do Ceará / Crédito: Gabriel Silva/Ceará SC

O Ceará entrou em campo diante do Juventus-SP, na manhã deste sábado, 11, e empatou por 1 a 1. O gol alvinegro foi anotado pelo capitão Zé Neto, enquanto o tento do adversário paulista foi marcado por Gabriel. A partida foi realizada no Estádio Conde Rodolfo Crespi, pela terceira rodada do grupo 31 da Taça São Paulo de Futebol Júnior. O resultado classifica o Vovô para a próxima fase da competição como o segundo colocado do grupo 31, com o saldo de sete pontos somados após duas vitórias e um empate. Na etapa seguinte, o Alvinegro enfrentará o XV de Piracicaba. A programação do duelo ainda será detalhada pela Federação Paulista de Futebol.

Juventus 1 - 1 Ceará: o jogo

O time cearense iniciou o jogo com leves alterações na sua formação em relação ao confronto anterior na competição. Gabriel Rocha, Caio e Melk foram as novidades entre os titulares do Ceará. Antes do início, Guilherme substituiu Kaíque Nunes, que apresentou desconforto no pé.