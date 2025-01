Ceará tem sinalização positiva e seguirá estampando a Esportes da Sorte no uniforme

Alvinegro defende ter segurança jurídica no contrato assinado com a Esportes da Sorte para manter o patrocínio estampado, mesmo em meio ao imbróglio da "bet" com a Governo Federal

A Esportes da Sorte, que também é patrocinadora master de outros clubes brasileiros, como Corinthians, Bahia e Grêmio, vem enfrentando problemas no processo de regulamentação realizado pela Secretaria de Prêmios e Apostas, do Governo Federal. Em outubro de 2024, a casa de apostas ficou fora da lista divulgada pelo Planalto das empresas de bets liberadas para operar no Brasil.

Após reunião realizada na última sexta-feira, 3, foi definido que o Ceará seguirá estampando a Esportes da Sorte como patrocinadora master. O clube alinhou alguns pontos com a empresa e buscou pareceres de dirigentes, que, por sua vez, sinalizaram positivamente para o Vovô continuar com a marca da casa de apostas no centro de sua camisa. A informação é do repórter Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN .

No final do último ano, no dia 31 de dezembro, o Diário Oficial da União (DOU) liberou a lista com as 66 empresas de bets autorizadas pelo Ministério da Fazenda a atuarem no Brasil. A Esportes da Sorte novamente ficou fora da relação do Governo Federal. À época, a casa de apostas garantiu ao Esportes O POVO estar apta a operar no território nacional.

De forma mais recente, no dia 2 de janeiro, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, derrubou, via liminar, a atuação de empresas de bets licenciadas pela Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj) em território nacional. A medida atingiu diretamente a Esportes da Sorte.

+ Confira mais notícias do Ceará Sporting Club