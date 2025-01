Com Pulga e reforços, Ceará inicia preparação para a temporada 2025

Jogadores já anunciados pelo clube estiveram realizando exames físicos e cardiológicos com o Centro de Saúde e Performance do clube nesta sexta-feira, 3

A temporada 2025 começou oficialmente no Ceará. Nesta sexta-feira, 3, o dia foi movimentado em Porangabuçu já que contou com a apresentação de parte do elenco, incluindo os reforços, para a realização de exames físicos e cardiológicos com avaliações do departamento médico, e ainda com a coletiva de oficialização do zagueiro Willian Machado.

No período da manhã, os primeiros jogadores a se apresentar realizaram as atividades médicas que, conforme acentuado pelo médico do Centro de Saúde e Performance do Ceará (CESP), Pedro Guilme, servem principalmente para saber o estado médico e físico no qual os jogadores chegam visando o início da temporada.