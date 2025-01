Recalde revela proposta de clube da Colômbia e diz que segue no Ceará

Meia Recalde comemora gol no jogo Ceará x Brusque, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série B 2024 / Crédito: Lucas Emanuel/FCF

Uma das principais contratações do Ceará para 2024, o meia paraguaio Jorge Recalde deverá seguir em Porangabuçu neste ano. O camisa 28 revelou que recebeu proposta do Junior Barranquilla, da Colômbia, mas a negociação não avançou e que ele vai se reapresentar ao Vovô na próxima sexta-feira, 3, para a pré-temporada. Após uma temporada no Newell's Old Boys, da Argentina, o jogador de 32 anos foi contratado pelo Alvinegro sob a expectativa de ser o maestro do time. Recalde, porém, não conseguiu se firmar e acabou se tornando opção no banco de reservas. Em 2024, fez 44 jogos, seis gols e três assistências pelo Ceará. Ele tem contrato até o fim de 2025 com o Vovô.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Apareceu o Junior (Barranquilla), mas não foi nada concreto", disse Recalde em entrevista ao programa "Fútbol a lo Grande", da Rádio Monumental AM 1080, do Paraguai. "Não, no mercado brasileiro não. Só apareceu a proposta do Junior, que foi, até o momento, o único", completou, sobre outros possíveis times interessados.