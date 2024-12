Ceará: Pulga vê com bons olhos ida ao Bahia e clubes ajustam detalhes para negócio

CE - SÉRIE B/CEARÁ X AVAÍ - ESPORTES - Fortaleza, (CE) 03/11/2024 - Campeonato Brasileiro / Ceará x Avaí - Erick Pulga comemora gol do Ceará durante partida entre Ceará x Avaí disputada na Arena Castelão, em Fortaleza, CE . Partida válida da 35° rodada do Campeonato Brasileiro série B na noite deste domingo (3). (Foto: Caio Rocha/iShoot/Agência Estado) / Crédito: CAIO ROCHA/ESTADÃO CONTEÚDO

A negociação entre Bahia e Ceará pelo atacante Erick Pulga deve ter um desfecho positivo em breve. Além do jogador do Vovô ter gostado do projeto apresentado pelo Esquadrão, os dois times também ficaram próximos de um acordo e ajustam os últimos detalhes para que a transação seja concretizada, conforme apurou o Esportes O POVO. A primeira oferta oficial enviada pelo Bahia foi recusada pelo Ceará, mas os clubes seguiram conversando e chegaram em um consenso. Além de uma quantia em dinheiro, o clube baiano também deve envolver jogadores na negociação, cenário divulgado em primeira mão pelo Esportes O POVO.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Um dos atletas apontados como "moeda de troca" é o lateral-esquerdo Matheus Bahia, que pertence ao Esquadrão e atuou emprestado ao Vovô nesta temporada. Haroldo Martins, diretor de futebol do Ceará, confirmou em entrevista ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, o interesse na permanência do atleta.