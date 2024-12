Ceará negocia a contratação do lateral-direito Dieguinho, ex-Goiás

Dieguinho já atuou como volante no Goiás, mas em 2024 jogou como lateral-direito no Esmeraldino / Crédito: Rosiron Rodrigues/Goiás EC

Reformulando parte do elenco para a temporada de 2025 e com a saída de Raí Ramos do time, o Ceará foi ao mercado da bola em busca de um lateral-direito para disputar posição com Rafael Ramos, que negocia a permanência. O nome da vez em Porangabuçu para a posição é Dieguinho, que jogou pelo Goiás neste ano, conforme apurou o Esportes O POVO. Dieguinho tem 29 anos e atuou pelo Esmeraldino nas últimas quatro temporadas. Em 2024, foi titular absoluto da equipe jogando como lateral-direito, mas também pode cumprir a função de volante. Ao todo, participou de 51 jogos pelo clube goiano neste ano, marcou um gol e deu quatro assistências. As boas atuações chamaram a atenção do Vovô.

O contrato de Dieguinho com o Goiás encerrou-se neste ano. O Esmeraldino tentou a renovação contratual, mas o jogador, junto com seu staff, optou por não estender o vínculo. Livre no mercado, o Ceará abriu conversas pela contratação do lateral e tem negociações em andamento. O Athletico-PR é um dos concorrentes do Vovô pelo atleta.