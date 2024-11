Léo Condé faz Ceará crescer no returno da Série B e conquista 2º acesso seguido

Léo Condé está à frente do Ceará desde junho de 2024 Crédito: Stephan Eilert / Ceará SC

Era um domingo, 30 de junho, quando Léo Condé aterrissou em Fortaleza com a missão de recolocar o Ceará na elite do futebol brasileiro. Naquele momento, o mineiro assumia um time com a moral em baixa, na nona colocação da Série B. O objetivo era claro: terminar entre os quatro primeiros e reconquistar a confiança do torcedor. Em campo, precisava fazer ajustes significativos, mas também potencializar o que ficou de positivo na “Era Mancini”. Quis o destino que um novo domingo, desta vez o do dia 24 de novembro, marcasse a comemoração do treinador pelo êxito no comando do Alvinegro, assim como o seu segundo acesso consecutivo, novamente em um clube nordestino. O Vovô empatou com o Guarani-SP, em Campinas, mas contou com uma boa combinação de resultados e confirmou sua vaga de volta à Série A de 2024 após dois anos na segunda divisão. A “cereja no bolo”, como o próprio descreveu.

Dos pontos que potencializou, o principal destaque é Erick Pulga. Com Condé, o camisa 16 se tornou ainda mais decisivo, afinal, 70% dos gols do ponta foram na segunda etapa, culminando no título de artilheiro da competição com 13 gols marcados. O principal ponto de desconfiança do torcedor até demorou um pouco, mas foi solucionado. Antes de Condé, mesmo com o melhor ataque do torneio, o clube detinha a terceira pior defesa, com uma média de 1,3 gols sofridos por jogo (17 em 13 partidas). A falta de equilíbrio fazia de pouco valer o aproveitamento ofensivo. Com o mineiro, a média baixou para 0,9 (24 gols sofridos em 25 jogos). Para o acesso, o treinador, que terá a permanência discutida para o próximo ano – contrato seguia até o fim da Série B – teve outros pilares: no ataque, além de Pulga; Aylon e Saulo também mantiveram a constância. Junto, o trio anotou 34 gol na Série B. Na defesa, a entrada de João Pedro Tchoca, ao lado de David Ricardo, ajustou a zaga – a mais jovem da competição –, antes prejudicial ao time.