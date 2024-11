Lesionado, Saulo Mineiro está fora de jogo decisivo do Ceará contra o Guarani

Protagonista do Ceará na arrancada rumo à primeira divisão, o atacante Saulo Mineiro não terá condições físicas de participar do jogo decisivo contra o Guarani neste domingo, 24, no Brinco de Ouro da Princesa, às 18h30min. O confronto pode selar o acesso do Alvinegro de Porangabuçu.

Na rodada anterior, no duelo diante do América-MG na Arena Castelão, em que marcou o gol da vitória do Vovô, Saulo Mineiro sentiu dores na panturrilha logo no início da partida e precisou jogar no sacrifício. Na reta final do segundo tempo, o atacante pediu para ser substituído.