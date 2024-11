Presidente do Ceará revela interesse em ter Condé para 2025 e demonstra confiança no acesso

João Paulo Silva, presidente do Ceará, disse que acredita em bons resultados para 2024 Crédito: FERNANDA BARROS

Na véspera da partida mais importante do Ceará nos últimos dois anos, João Paulo Silva, presidente do clube, concedeu neste sábado, 23, entrevista exclusiva ao programa "As Frias do Sérgio", comandado pelo jornalista Sérgio Ponte na Rádio O POVO CBN. Confiante, o mandatário alvinegro fez um balanço da sua gestão, pregou cautela quanto ao jogo diante do Guarani e afirmou: quer manter o técnico Léo Condé para 2025. “É um momento muito especial para o Ceará, em que podemos estar voltando para a Série A. Mas a gente sabe da responsabilidade e da serenidade que precisamos ter. Temos que jogar com inteligência e sabedoria. Mesmo o Guarani já rebaixado e sendo lanterna da competição, temos que ter todo cuidado e atenção. Por outro lado, estou confiante pelo trabalho que vem sendo feito. O time cresceu no momento certo e mostrou um equilíbrio muito bom. A gente espera, amanhã, estar confirmando nosso retorno à Série A”, analisou.

O dirigente assumiu a presidência do Vovô na última temporada e precisou enfrentar alguns percalços no clube, sobretudo financeiros e políticos. Durante a entrevista, revelou que o rebaixamento da Série A para a Série B em 2022 custou 100 milhões de arrecadação para o time, impacto que gerou, naturalmente, prejuízos. Atrelado a isso, “muito desgaste, confusões e brigas” internas entre situação e oposição. Mas João Paulo ressaltou que, atualmente, a balança está equilibrada. O elenco que veste a camisa do Vovô, assim como os funcionários, estão com todos os salários em dia, assim como as premiações. Apesar do clube ainda ter alguns débitos passados a regularizar, o momento é diferente do que foi em 2023. “Realmente tivemos alguns problemas financeiros. Infelizmente, o dinheiro da Liga que estava certo de sair não saiu em sua totalidade, e isso causou alguns transtornos de transferência e dívidas trabalhistas. Ainda temos alguns débitos a regularizar, mas hoje a nossa folha está 100% em dia com funcionários e atletas. As premiações estão 100% em dia. Isso me deixa muito satisfeito. Agradeço a todos os atletas, comissão técnica e diretoria, por estarmos em uma condição de disputar a última partida dependendo só da gente”, explicou.