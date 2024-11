Ceará não poderá jogar com a "mística" camisa roxa contra o Guarani; entenda

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL - 18.11.2024: Ceará x América Mineiro. Arena Castelão, Campeonato brasileiro, Série B. (Foto: Aurélio Alves / O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES

Em entrevista ao programa Frias do Sergio, comandado pelo jornalista Sergio Ponte, da Rádio O POVO CBN, o presidente do Ceará, João Paulo Silva, revelou que o Vovô não poderá usar o uniforme roxo no duelo contra o Guarani neste domingo, 24, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), pela última rodada da Série B. De acordo com o mandatário alvinegro, o Alvinegro fez o requerimento para que o Bugre usasse o uniforme branco (número dois), cenário que viabilizaria o time cearense a disputar a partida com sua camisa roxa (número três), traje que virou um “amuleto” do clube no segundo turno.

Apesar da diretoria do Ceará e do Guarani terem um bom relacionamento, a equipe paulista negou o pedido e jogará com seu uniforme principal, de tonalidade verde. Desta forma, o Alvinegro de Porangabuçu irá a campo trajado com a camisa branca. A mística camisa roxo do Ceará A história da mística envolvendo a camisa roxa do Ceará, utilizada como terceiro uniforme do clube, começou na temporada de 2015. Naquele ano, sofreu na luta contra o rebaixamento à Série C e chegou a ter, em determinado momento do certame, 90% de chance de queda. + Mística da camisa roxa: Ceará vê uniforme virar amuleto e tem 100% deaproveitamento