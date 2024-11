Ceará tem 2.500 torcedores confirmados para duelo decisivo contra o Guarani em Campinas

A distância de quase 3 mil quilômetros entre Fortaleza e Campinas-SP não será obstáculo para que o Ceará conte com o apoio de sua torcida neste domingo, 24, contra o Guarani, no estádio Brinco de Ouro. Joaquim Neto, coordenador do Consulado Alvinegro, afirmou ao Esportes O POVO que 2.500 ingressos já foram vendidos para os torcedores do Vovô.

Além disso, Joaquim informou que aproximadamente 650 entradas estarão disponíveis para compra nas bilheterias do estádio no dia do confronto.