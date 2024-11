Guarani x Ceará: veja programação de bares e restaurantes para transmissão do jogo

Torcida do Ceará no jogo Ceará x Operário, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série B 2024 Crédito: Stephan Eilert/Ceará SC

Guarani e Ceará se enfrentam neste domingo, 24, às 18h30min, em Campinas-SP, em uma partida decisiva que pode garantir o acesso do Alvinegro à Série A. Com o jogo sendo realizado fora de casa, muitos torcedores devem se reunir em bares e restaurantes de Fortaleza para acompanhar o duelo. A alta demanda da torcida alvinegra levou diversos estabelecimentos a preparar uma programação especial, incluindo transmissões em telões, shows e promoções.

Neste sentido, o Esportes O POVO realizou um levantamento de alguns locais que vão transmitir o jogo mais importante do ano para o Vovô Confira opções de bares e restaurantes: Bulls Beer House Conhecido pelo ambiente descontraído e temática de rock, o Bulls será ponto de encontro para os alvinegros neste domingo. A transmissão contará com telão e TVs com áudio. O local também oferece entrada gratuita e Happy Hour de chope.

Endereços:

Unidade 1: Rua Gustavo Sampaio, 800 - Parquelândia

Unidade 2: Rua Coronel Jucá, 700 - Meireles Sr. Petisco Localizado no Bairro de Fátima, o Sr. Petisco promete uma grande estrutura para os torcedores. A rua ao lado, Padre Miguelino, será parcialmente fechada para a “Arena Sr. Petisco”, com shows, presença do mascote do Ceará e das Vovozetes. As entradas custam R$ 20 até 15h59min deste domingo e estão à venda no site Outgo.

Endereço: Avenida Barão de Aratanha, 1251 - Bairro de Fátima Praça do Vozão Na Varjota, os torcedores organizaram a “Praça do Vozão”, que contará com dois telões de LED, atrações musicais e venda de bebidas. As entradas podem ser adquiridas pelo site Efolia.

Endereço: Rua Frederico Borges, 891 - Varjota Chef Gourmet Com o evento “Ceará, Pagode & Forró”, o Chef Gourmet, no Dionísio Torres, terá Happy Hour das 15h às 17h, pagode antes do jogo e, em caso de acesso, forró no salão interno após a partida. A transmissão será feita em todas as TVs do local, com áudio. O couvert musical custa R$ 30.