Saiba qual será a carga de ingressos para a torcida do Ceará contra o Guarani

Torcida do Ceará no jogo Ceará x América-MG, no Castelão, pela Série B 2024 Crédito: Aurélio Alves

Para o jogo decisivo deste domingo, 24, diante do Guarani-SP, às 18h30min, em Campinas, o Ceará deve contar com boa presença da torcida alvinegra no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Ao todo, segundo apuração do Esportes O POVO, o Vovô deve ter uma carga de 3.500 ingressos destinado no espaço visitante — à esquerda das cabines de imprensa.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A tendência é que as vendas se iniciem nesta quinta-feira, 21, com preços variando entre R$ 80,00 a R$ 100,00. Apesar do número, o Alvinegro de Porangabuçu havia solicitado mais de 1500 entradas, o que não irá acontecer.

Já rebaixado, o Bugre se despede do torneio e deve ter baixa presença do seu torcedor, podendo, inclusive, o Vovô ter a maioria, mesmo com a distância entre Fortaleza e Campinas. Saiba quanto custa para o torcedor do Ceará ir à decisão

Em teste feito pela reportagem, foram simulados voos de ida e volta para Campinas, tendo como base a ida na sexta-feira, 22, e a volta na segunda-feira, 25. A primeira simulação foi feita na Azul, única companhia aérea que fornece voos diretos para a cidade. Ao todo, o alvinegro que tiver interesse em ir ao duelo sem contar com escalas no trajeto gastará R$ 6.861,69.

A outra alternativa — com escalas — é adquirir passagem na Gol, onde a simulação resultou no valor de R$ 5.390,88. Na ida, a parada é em Brasília, enquanto na volta é no Rio de Janeiro. No transporte terrestre, o melhor valor encontrado somando ida e volta foi de R$1.935,61. O primeiro trajeto ficou definido com saída de Fortaleza às 9 horas da quinta-feira, 21, e chegada a Campinas às 22h55min do sábado, 23, com parada em São Paulo para troca de veículo.