Saulo fala sobre choro após vitória sobre o América-MG: "Passou muita coisa na minha cabeça"

O atacante, que jogou no sacrifício e foi o autor do gol que garantiu a vitória do Vovô sobre o Coelho, recordou que muitas coisas passaram em sua cabeça após o jogo

Naquele momento, sentado enquanto via os companheiros de elenco comemorando com os torcedores, um filme passou na cabeça de Saulo Mineiro, como ele mesmo recordou e compartilhou em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 21. O atacante, que confessou ter jogado no sacrifício contra o Coelho, contou sobre o que se passou em sua mente na marcante noite da última segunda-feira, em que foi o autor do gol da vitória do Vovô.

Protagonista na arrancada do Ceará na Série B , o atacante Saulo Mineiro vive uma fase decisiva e é a esperança de gols para selar o acesso à primeira divisão contra o Guarani. A relação com o clube, muito além das obrigações profissionais, naturalmente cria um elo especial entre o camisa 73 e os torcedores alvinegros. O choro do atleta após a vitória sobre o América-MG foi emblemático e significativo.

“Então, ali, naquele momento, em questão de segundos, passou muita coisa na minha cabeça, e eu me emocionei muito, até por ter jogado no sacrifício. Foi um momento muito íntimo para mim. Ainda temos mais um jogo, mas ali foi o último jogo do ano (na Arena Castelão). Não é qualquer time do Brasil que faz aquela festa”, completou.

Saulo fala sobre condição física e acredita estar apto para decisão contra o Guarani

Contra o América-MG, Saulo precisou ser substituído aos 37 minutos do segundo tempo por conta de um incômodo na panturrilha. A dor no local, como dito pelo atacante, foi sentida logo no começo do jogo. Apesar da situação, o camisa 73, em tom tranquilo e otimista, disse acreditar estar totalmente recuperado para a decisão diante do Guarani, em Campinas, no próximo domingo.

“O time principal volta a treinar hoje (quinta-feira, 21). Devido aos dias, com todo o processo de recuperação pós-jogo, fiquei na fisioterapia, tratando. Acredito que não foi nada sério. Tivemos três ou quatro dias para recuperar, e acredito que, na véspera do jogo, eu esteja bem para que possa, mais uma vez, ajudar a equipe. É uma das partidas mais importantes do ano”, explicou.