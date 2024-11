Sal grosso é jogado em frente à sede do Ceará nas vésperas de decisão contra o Guarani

Um cena curiosa chamou a atenção de quem passou em frente à sede do Ceará Sporting Club, no bairro Porangabuçu, nesta quinta-feira, 21. Isso porque uma quantidade de sal grosso foi jogada na calçada do polo alvinegro.

O ingrediente de cozinha, tratado como superstição em todo o Brasil, foi distribuído nas vésperas do confronto decisivo contra o Guarani, pela última rodada da Série B 2024. Caso vença o time paulista, o Vovô pode garantir seu acesso à elite do futebol nacional sem depender de nenhum outro resultado.