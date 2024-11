Rebaixado, Guarani inicia dispensa de atletas antes de encarar o Ceará

Rival do Ceará neste domingo, 24, às 18h30, em duelo que pode garantir o acesso do Vovô à Série A, o Guarani-SP deve entrar em campo com uma equipe alternativa, formada por jovens das categorias de base e atletas com contratos mais longos.

O Bugre, comandado pelo técnico Allan Aal, foi rebaixado à Série C 2025 ainda na 36ª rodada e já volta suas atenções para a próxima temporada, que promete ser desafiadora, com a disputa do Paulistão e da Terceira Divisão.