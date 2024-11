Justiça determina que Ceará pague R$ 2 milhões a Zé Roberto por dívidas trabalhistas

Atacante Zé Roberto no jogo Sport x Treze, na Arena de Pernambuco, pela Copa do Nordeste 2024 Crédito: Paulo Paiva/Sport Recife

A 9ª Vara do Trabalho de Fortaleza sentenciou o Ceará nesta quarta-feira, 20, a pagar cerca de R$ 2 milhões ao atacante Zé Roberto, que atuou pelo clube em 2022, conforme apurou o Esportes O POVO. O jogador entrou na Justiça contra o Vovô neste ano por conta de dívidas trabalhistas, que incluíam salários, férias, 13º, FGTS e direito de imagem. Como a decisão é em primeira instância, o departamento jurídico do Alvinegro de Porangabuçu pode entrar com recurso. No início de março, a Justiça determinou que o Ceará, em virtude dos débitos, rescindisse o contrato com Zé Roberto para que o atleta ficasse livre para assinar com outra agremiação.

À época do imbróglio, Zé Roberto estava emprestado pelo Ceará ao Sport – onde permanece –, já que ainda tinha vínculo com o Vovô até o final de 2024. Agora, a sentença do Alvinegro envolve a quitação das dívidas acumuladas com o atacante. Veja os valores descritos: Cláusula Compensatória: R$933.600,00



Acordo parcelamento salários de 2022: R$136.132,28



Salários: R$144.000,00



13º: R$72.000,00



Férias: R$96.000,00



FGTS: R$17.280,00



Multa 477: R$72.000,00



Honorários: R$220.652,84



Total: R$1.691.664,10

Há, ainda, a correção pela SELIC desde a distribuição da ação. Assim, computados todos os valores da condenação e com a correção, os valores são de aproximadamente R$2.000.000,00. Filipe Rino, advogado de Zé Roberto e que também conduziu outros casos envolvendo dívidas trabalhistas atreladas ao Ceará, como o de Chrystian Barletta, explicou a ação. “A Lei Geral do Esporte prevê a rescisão do contrato por culpa do clube (rescisão indireta) quando houver atraso de 2 ou mais meses, de salários, direito de imagem ou FGTS. No caso do Zé Roberto, esse atraso era bem superior a 2 meses, e por isso a Justiça reconheceu a rescisão contratual", relembrou.

+ Confira mais notícias do Ceará Sporting Club "E a consequência dessa rescisão é o clube ser condenado a pagar a Cláusula Compensatória Desportiva, prevista na Lei Geral do Esporte, que são os salários que o atleta receberia da rescisão até o fim do contrato. O clube foi condenado a pagar tudo que estava em atraso e a Cláusula Compensatória Desportiva. Também foi aplicada a multa do artigo 477 da CLT, pois não houve pagamento das verbas rescisórias no prazo legal. Nosso sentimento é de que foi feita justiça e foi aplicada a Lei”, concluiu ao Esportes O POVO. O Esportes O POVO entrou em contato com Fred Bandeira, diretor jurídico do Ceará, que disse que o clube, inicialmente, irá protocolar embargos de declaração e em seguida recurso ordinário.