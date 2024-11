Ceará evolui no returno, lidera 2ª fase da Série B e vê retorno à elite próximo

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL - 19.11.2024: Técnico Léo Condé, durante a partida entre Ceará e América-MG, pela Série B do Brasileiro Crédito: Aurélio Alves / O POVO

Os motivos para o Ceará comemorar a vitória por 1 a 0 sobre o América-MG, na última segunda-feira, 18, são muitos: recorde de público na Arena Castelão, retorno ao G-4 e proximidade do acesso. Mas há um destaque especial: o Vovô se tornou a melhor equipe do segundo turno. Até então, esse título pertencia ao Santos, que garantiu a taça da Série B com uma rodada de antecedência. No entanto, o triunfo contra o Coelho levou o Alvinegro a 34 pontos na segunda metade da competição, igualando a marca dos paulistas. A diferença está no número de vitórias: enquanto o Peixe venceu dez vezes, o escrete de Porangabuçu alcançou 11.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Esse desempenho contrasta com o primeiro turno, quando a agremiação cearense teve uma campanha irregular. Sob o comando de Vagner Mancini até a 12ª rodada, o time somou 24 pontos, fruto de oito vitórias, cinco empates e seis derrotas, encerrando a etapa com a oitava melhor campanha. Agora, no segundo turno, são dez pontos a mais, consolidando a evolução.

No ataque, o trio Aylon, Saulo Mineiro e Erick Pulga mostrou entrosamento e regularidade, sendo peça-chave no sucesso do Vovô nesta temporada. No meio-campo, Richardson, Lourenço e Lucas Mugni formaram o alicerce da criação, garantindo equilíbrio entre marcação e distribuição de jogo. Já na defesa, que era um ponto frágil, Condé encontrou solução ao estabelecer a dupla João Pedro Tchoca e David Ricardo, que consolidou o setor defensivo nas rodadas finais. Essa transformação reflete diretamente a atual situação do Ceará na Série B. No início do campeonato, a desconfiança era grande. Hoje, o cenário é completamente diferente — e muito mais positivo.

Ver tabela completa Agora, o retorno à Série A, após duas temporadas, depende de apenas um jogo: no próximo domingo, 24, às 18h30min, contra o já rebaixado Guarani, no Brinco de Ouro, em Campinas-SP. Para o técnico Léo Condé, conquistar o acesso seria a "cereja do bolo" de um trabalho que começou na 15ª rodada.