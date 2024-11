Saiba cenários para o Ceará subir diante do Guarani na 38ª rodada da Série B

A vitória por 1 a 0 sobre o América-MG , nesta segunda-feira, 18, no Castelão, pela penúltima rodada da Série B , deixou o Ceará em condição favorável para garantir o acesso à elite do futebol brasileiro diante do já rebaixado Guarani, fora de casa.

Todos os jogos da 38ª rodada da Segundona serão no próximo domingo, 24, às 18h30min. O Vovô encara o Bugre no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP). O Sport, principal concorrente alvinegro e atual quinto colocado, duela com o Santos, campeão antecipado, na Vila Belmiro.

Os paulistas Mirassol (vice-líder) e Novorizontino (terceiro lugar) também tentam confirmar presença no G-4 da competição na rodada final. O Leão Caipira recebe a Chapecoense no Maião, enquanto o Tigre do Vale visita o Goiás no Hailé Pinheiro.