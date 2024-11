Rafael Ramos vê briga do Ceará com Sport em reta final: "Quero o acesso, não importa quem fica"

Rafael Ramos, lateral-direito titular do Ceará, concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira (6/11) Crédito: REPRODUÇÃO/VOZÃO TV

Com 57 pontos na 5ª colocação da Série B, o Ceará tem como alvo no G-4 o Sport, que ocupa a 4ª posição com 59 pontos. Faltando três rodadas para o fim da competição, o Vovô pode entrar na zona de acesso na 35ª rodada, dependendo de uma combinação de resultados favoráveis. "Neste momento, temos que considerar (o Sport) como adversário direto, no caso, porque é a equipe que está mais perto. Queremos ultrapassar o primeiro o 4º lugar e, se conseguirmos chegar mais além, ultrapassar o 3º e o 2º", afirmou o lateral-direito Rafael Ramos, titular absoluto do time desde a chegada do treinador Léo Condé, em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 6. "(Sport) é a equipe que miramos agora. Temos que tentar ultrapassar. Tem essa questão da rivalidade, mas eu quero é o acesso. Não importa quem fica, se é o Sport, o Mirassol, o Novorizontino ou o Santos. Quero o acesso para nós, para o Ceará, é o mais importante", completou o português.

Antes da rodada, o Mirassol também era alvo do Ceará, com 59 pontos. Entretanto, a equipe paulista, que vive uma fase de crescimento na reta final da Série B, goleou o Coritiba por 4 a 1, somando sua quarta vitória consecutiva e alcançando os 62 pontos na tabela. Para buscar o acesso, o cenário mais favorável para o Vovô é terminar a competição com 66 pontos. Para isso, o time de Porangabuçu precisará vencer os três adversários restantes: Botafogo-SP (fora), América-MG (em casa) e Guarani (fora) e contar com tropeço de concorrentes. "Nenhuma equipe conseguiu uma sequência muito grande de vitórias. Já sabemos que é complicado. Agora não vamos baixar os braços. Nunca baixamos desde o início. Muitas vezes nos tiraram da briga pelo acesso, e nós voltamos. Temos que fazer o nosso melhor até o fim", avaliou Rafael.