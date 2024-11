Ceará acerta premiação milionária ao elenco em caso de acesso e antecipa 13º de funcionários

A medida foi tomada após o Alvinegro de Porangabuçu receber mais uma quantia da Liga Forte União (LFU). Os valores, no entanto, são mantidos em sigilo.

A diretoria do Ceará acertou uma premiação milionária ao elenco alvinegro caso o tão sonhado acesso à Série A seja conquistado, apurou o Esportes O POVO . Além disso, o clube também antecipou a primeira parcela do 13º salário de todos os funcionários.

Conforme apurou a reportagem, a cúpula alvinegra já tinha um valor estipulado para premiação em caso de acesso. Porém, com o novo pagamento da LFU, foi decidido que a quantia seria aumentada. Elenco e estafe — comissão e profissionais do futebol — aprovaram as cifras oferecidas.

Ademais, outra ação da diretoria foi dobrar o "bicho" que os jogadores recebem após cada vitória nesta reta final da Segundona.

Quinto colocado na Série B com 57 pontos, o Ceará pode entrar no G-4 já na próxima rodada. Para isso, precisa vencer o Botafogo-SP, fora de casa, e torcer para que o Sport não vença a Chapecoense. O time pernambucano é o quinto lugar, com 59 pontos somados.