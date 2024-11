Após folga, Ceará se reapresenta e inicia preparação para encarar o Botafogo-SP

O elenco do Ceará se reapresentou na tarde desta quarta-feira, 6, em Porangabuçu. Após dois dias de folga, o plantel alvinegro iniciou as atividades focadas no próximo compromisso, diante do Botafogo-SP, na terça-feira, 12.

No duelo, o Vovô tem a missão de vencer fora de casa para seguir com chances de conquistar o acesso à Série A do Brasileirão. Atualmente, a distância do Alvinegro para o Sport, quarto colocado, é de apenas dois pontos.