Ceará tem a dupla de zaga titular mais jovem entre todos os times da Série B

A estatística leva em consideração as duplas e trios de zaga utilizados por todas as equipes do campeonato nas última cinco rodadas do torneio nacional

O setor defensivo foi um problema para o Ceará durante toda a Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo sendo dono do melhor ataque, a instabilidade defensiva fez o Vovô desperdiçar pontos importantes na competição. Com a manutenção de David Ricardo na titularidade, agora ao lado de João Pedro Tchoca, o Alvinegro possui a dupla de zaga mais jovem do torneio nacional e vem encontrando uma constância importante na reta final, na qual não tem margem para erros.

O levantamento realizado considera as últimas cinco partidas de todas as equipes da segunda divisão. Com a dupla formada por David Ricardo, de 22 anos, e João Pedro, com 20, o Ceará tem a zaga mais jovem (média de 21 anos). Na sequência, vêm Amazonas (23,5 de média), Novorizontino e Botafogo-SP (25 anos).