"Tenho muita fé e acredito", afirma Mugni, do Ceará, sobre acesso à Série A

Camisa 10 do Vovô ressaltou que equipe precisa fazer sua parte nos jogos restantes. Alvinegro de Porangabuçu tem sete jogos a disputar até o fim da Série B

Um dos destaques do Ceará na Série B 2024, o meio-campista Lucas Mugni acredita que a equipe vai conseguir o acesso à elite do futebol brasileiro ao final da competição. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 17, o camisa 10 do Vovô ressaltou que, para subir, a equipe precisa fazer sua parte nos jogos restantes.

"Não tem uma fórmula, se não seria muito fácil. O que posso falar é que temos que focar no primeiro passo, que é esse jogo (Ituano). Se a gente conseguir vencer, vai se aproximar ainda mais. Essa é nossa parte e depois é a fé. Sinceramente, eu tenho muita fé e acredito que vamos conseguir nosso objetivo. Torcida e jogadores têm que estar na mesma sintonia", salientou.