Mugni quer Ceará "protagonista" na reta final da Série B e vê "jogo da vida" contra Ituano

Em entrevista coletiva, o meia argentino projetou o duelo contra o Ituano, que será disputado neste sábado, 19, no interior paulista

Titular no meio-campo do Ceará, Lucas Mugni concedeu entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira, 17, em Porangabuçu. Na oportunidade, o argentino projetou o duelo contra o Ituano, que será disputado neste sábado, 19, no interior paulista.

"Eles vão fazer o jogo da vida também. A única maneira de se preparar é vivenciar como uma final. Vai ser difícil, mas, se acreditarmos que somos capazes, vamos conseguir o resultado", disse.