Sport x Ceará: onde assistir ao vivo e online pela Série B

Sport e Ceará se enfrentam hoje, segunda-feira, 7 de outubro (7/10), no jogo da 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão. A partida será disputada na Ilha do Retiro, em Recide (PE), às 21 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo na TV Brasil (canal de TV aberta), no Premiere (pay-per-wiew) e no GOAT (canal do Youtube). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

