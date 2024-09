Herói em dois títulos, Richard completa 150 jogos com a camisa do Ceará

Goleiro conta com quatro taças conquistadas pelo Alvinegro, sendo decisivo nas duas mais recentes, e é segundo jogador mais longevo do atual elenco

Na partida contra o Coritiba, nesta quarta-feira, 18, às 21h30min, no Couto Pereira, válida pela 27ª rodada da Série B , o goleiro Richard completará 150 jogos pelo Ceará . No clube desde 2019, o arqueiro passou por diversos momentos e hoje é considerado um ídolo por boa parte dos torcedores.

Richard chegou a Porangabuçu após passagem pelo Paraná com a difícil missão de substituir Everson, que foi vendido para o Santos. Entre 2019 e 2022, o camisa 1 dividiu a meta com os experientes Diogo Silva, Fernando Prass e João Ricardo, realizando um total de 80 partidas neste período.

Desde 2023, é titular absoluto do Vovô e foi herói nas decisões por pênaltis contra o Sport, pela final da Copa do Nordeste de 2023, e contra o rival Fortaleza, nas finais do Campeonato Cearense deste ano.

O goleiro de 33 anos também esteve nos elencos campeões da Copa do Nordeste de 2020 e do Brasileirão de Aspirantes daquela mesma temporada.

Números de Richard em Clássicos-Rei

Além do bom aproveitamento nas disputas de pênaltis mais recentes, o arqueiro alvinegro ostenta retrospecto positivo diante do Fortaleza: perdeu apenas quatro clássicos em 19 disputados, garantindo ao Vovô um aproveitamento de 47,3% quando esteve em campo. Das 15 partidas restantes, o Ceará venceu seis confrontos e empatou nove.