Agora no Ceará, Rafinha relembra início de carreira: "Lavava carro e vendia pipa"

“No momento que eu estive parado, tive muitas dificuldades. Dentre elas, a parte financeira. Meu filho tinha que tomar leite, comer um pão, e não tínhamos tantas condições. Na minha cidade, infelizmente parte da família, por algumas particularidades. Enfim. Eu não quis pender para esse lado (da família), porque eu queria ser o espelho do meu filho futuramente. Eu lavava carro com meu sogro e vendia pipa. Assim eu conseguia tirar uma renda e ajudar a minha família”, relatou.

Reforço do Ceará até o fim da Série B , Rafinha relembrou, em sua apresentação oficial, as dificuldades que precisou enfrentar no início da carreira como jogador de futebol. O meia-atacante, após uma negociação frustrada quando atuava na base do Grêmio, ficou sem atuar e precisou lavar carro e vender pipa para sustentar o filho.

A primeira oportunidade no futebol profissional aconteceu no Capivariano, de São Paulo, no início de 2023. Por lá, se destacou e foi negociado com o Tombense-MG no mesmo ano, onde manteve a boa fase e chamou a atenção do Ceará nesta temporada. “A oportunidade da minha vida”, foi como descreveu o meia sobre a chegada no Alvinegro.

“Graças a Deus, tive oportunidade no Capivariano e me destaquei no Tombense. Para falar a verdade, eu estou vivendo um sonho. É a oportunidade da minha vida. Então pode ter certeza que os minutos que eu tiver dentro de campo, irei retribuir”, enfatizou.