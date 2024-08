Gramado do Castelão passa por tratamento intensivo e recebe consultoria de agrônomos

Profissionais de agronomia realizaram vistoria técnica no Gigante da Boa Vista com o intuito de garantir melhoria do campo

Palco de 45 jogos neste ano de 2024, a Arena Castelão vive um intervalo de partidas após a vitória do Fortaleza diante do Criciúma. O Gigante da Boa Vista só voltará a receber um jogo neste sábado, 17, quando o Ceará receberá o Criciúma pela 21ª rodada da Série B.

Visando a recuperação do gramado do estádio, a Secretaria do Esporte (SEsporte) tem feito um tratamento intensivo no principal palco do futebol cearense. Além da utilização de uma iluminação artificial nas áreas mais prejudicadas do campo, a pasta recebeu a consultoria do escritório de agronomia Maristela Kuhn com o intuito de encontrar maneiras de tornar o gramado melhor.

“Com a expertise desses profissionais, nosso objetivo é garantir um campo em perfeitas condições para os atletas, torcida e para o esporte cearense”, afirmou o secretário do Esporte, Rogério Pinheiro.