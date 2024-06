Ceará: conheça os cenários para o Alvinegro na 12ª rodada

A 12ª rodada da Série B termina na noite desta terça-feira, 25, com quatro confrontos envolvendo times das duas pontas da tabela – G-4 e o Z-4. No meio da tabela, em 11° lugar, com 16 pontos, o Ceará vê cenários opostos a depender do seu resultado na partida de hoje, contra a Ponte Preta , em Campinas-SP, às 21 horas.

Com apenas um triunfo como visitante e quatro pontos conquistados de 15 disputados em cinco jogos, o técnico Vagner Mancini precisa colocar o Ceará novamente no caminho das vitórias, algo que não acontece desde o 1 a 0 sobre o Coritiba, em 31 de maio, na Arena Castelão.

No entanto, o confronto contra a Ponte Preta já começa com um desafio antes de a bola rolar no Moisés Lucarelli. Mancini não poderá contar com jogadores importantes para a equipe, como Barceló e Aylon, por lesão e suspensão, respectivamente. Recalde, Matheus Bahia e Richardson também estão de fora do duelo.