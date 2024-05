Próximo adversário do Ceará, Mirassol tem dupla ex-alvinegra: Warley e Chico

Erick Pulga no jogo contra o Mirassol pela Série B 2023 Crédito: Felipe Santos/Ceará SC

O único gol de Chico contra o Vovô, aliás, aconteceu pelo Mirassol. Em confronto pela 17ª rodada da última Série B, o Ceará ganhava com 1 a 0 no placar, mas levou o empate com gol do camisa 10 do Amarelão no fim do primeiro tempo. Defendendo o Ceará, Chico Kim anotou cinco gols e três assistências em 36 partidas. Já o zagueiro Warley, que defendeu as cores do Vovô em 2023, enfrentou o ex-clube em quatro oportunidades, tendo o retrospecto de duas vitórias, uma derrota e um empate. Nesse recorte, Warley não contabiliza gols ou assistências contra o Alvinegro. Enquanto atuava como defensor do Ceará, Warley anotou apenas uma assistência em 38 jogos. O passe decisivo para o gol foi justamente contra seu atual clube, Mirassol. Na ocasião, o Vovô venceu o adversário por 2 a 0 no placar. O primeiro gol veio pelos pés de Pulga após uma bela assistência de Warley.