Ceará deve ir para a final com apenas um desfalque e uma dúvida; confira

O Alvinegro deverá enfrentar o rival tricolor com apenas um desfalque no meio de campo. Na defesa, o time tem uma incerteza para a partida

Após uma semana de preparação para a segunda partida da final do Campeonato Cearense, o Ceará pode ir a campo contra o Fortaleza com apenas um desfalque no plantel. No jogo de ida, o Vovô foi desfalcado pelos jogadores Facundo Castro, devido a edema muscular na coxa direita, e Guilherme Castilho, que sentiu desconforto muscular na coxa esquerda.

Esse último já está recuperado e treinou como o restante do elenco no treino aberto realizado pelo Ceará na manhã desta sexta-feira, 5. Castilho havia sentido a coxa no primeiro jogo contra o Ceará na atual temporada, ainda pela fase de grupos do Estadual.