Ceará tenta quebrar tabu de quase 30 anos diante do Náutico na Copa do Nordeste

Zagueiro Matheus Felipe no jogo Ceará x Altos, no Castelão, pela Copa do Nordeste 2024 Crédito: Felipe Santos/Ceará SC

Além da vantagem sobre o Ceará com o mando de campo, o Timbu é detentor de um longo tabu no confronto. A última vitória do time alvinegro diante do Náutico pelo Nordestão foi há quase trinta anos, pelas quartas de final da edição de 1997. Na ocasião, o Ceará eliminou o adversário por 2 a 0 com gols de Eron e Nildo. Para quebrar o tabu na competição, o time de Vagner Mancini, invicto na atual temporada, enfrentará um time difícil de ser superado. Neste ano, a equipe de Allan Aal perdeu somente na estreia do Nordestão contra o Botafogo-PI. Nos últimos dois jogos, o clube pernambucano venceu anotando três gols no placar contra Maranhão e Porto. O Náutico é o atual vice-líder do Campeonato Pernambucano com 17 pontos. As equipes não se enfrentam há cinco anos. O último embate entre os times aconteceu em 2019, também pela Copa do Nordeste. No duelo, o Náutico eliminou o Vovô nas quartas de final da competição ao vencer por 2 a 0.

Com dados do site OGol Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente